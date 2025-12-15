Названы шансы «Ромы» победить «Комо» в Серии А

15 декабря в матче 15-го тура итальянской Серии А встретятся «Рома» и «Комо». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ромы» предлагается с коэффициентом 2.12, что равно приблизительно 45% вероятности.

Победа «Комо» оценивается коэффициентом 3.90 (25%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.25 (30%).

При этом аналитики убеждены в низкой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.71, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.20.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.92.