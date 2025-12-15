«Рома» — «Комо»: прогноз на матч чемпионата Италии

Прогноз на матч 15-го тура чемпионата Италии «Рома» — «Комо» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: «Комо» не проиграет за 1.77.

Игра имеет важное турнирное значение для обеих команд. Можно даже сказать — принципиальное. Перед нами два участника борьбы за зону Лиги чемпионов. Ресурсов для скудетто у них откровенно недостаточно, хотя римляне явно превосходят ожидания. Зато амбиции на попадание в главный еврокубковый турнир понятны и разумны.

«Рома» стартовала шикарно, хотя скорее вопреки, чем благодаря. Как только календарь стал сложнее, посыпались трудности. В пяти предыдущих турах аж три поражения. Строго со счётом 0:1. Начали с «Милана», продолжили с «Наполи». Потом с горя уступили абсолютно непримечательному «Кальяри», с 52-й минуты действуя в меньшинстве. Есть подозрение, что уверенность в своих силах после такого находится не в высшей точке.

А у «Комо» неудача всего одна, зато чувствительная. Самое то, чтобы не приуныть и расклеиться, а разозлиться. Хватит ли этого для победы в Риме? Честно говоря, есть сомнения. Зато зацепиться за очки гостям однозначно по силам. А букмекеры позволяют взять классические Х2 за приятный коэффициент 1.77. Не будем мудрить и усложнять, ограничимся этим вариантом.