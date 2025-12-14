«Алавес» — «Реал»: прогноз Константина Генича на матч Ла Лиги

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Алавес» — «Реал».

Ставка: ТМ 3 за 1.64.

«Кто сейчас только не критикует «Реал». Действительно, есть за что. Очень большие проблемы с обороной, много травм.

«Алавес» очень неприятная команда для любого соперника. Он может повязать по рукам и ногам. Да, не так давно «Алавес» проиграл «Барселоне» 1:3, но у каталонцев не так и много моментов было. «Алавес» на данный момент пропустил столько же, сколько и «Реал», – 15 мячей. Учитывая нынешнее состояние «Реала» и его неровную игру, у гостей могут быть проблемы в этой встрече. Тем не менее «Реал» должен собраться, но уверенности в его победе нет.

«Алавес» прилично играет в обороне. Мой прогноз – тотал меньше 3. Большого количества голов от этого матча я не жду», — приводит слова Генича «РБ Спорт».