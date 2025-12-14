Скидки
«Алавес» — «Реал»: прогноз Владислава Радимова на игру чемпионата Испании

Известный футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч «Алавес» — «Реал».

Ставка: «Алавес» не проиграет за 2.15.

Испания — Примера . 16-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Алавес
Витория
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Алавес» дома очень сильный за счёт болельщиков. Клуб играет в агрессивный футбол и очень здорово переходит из атаки в оборону. Это не «Манчестер Сити», который дал много пространства для «Реала». Позиционная атака у «Мадрида» не очень сильна, а центральные полузащитники не самые креативные.

В этом плане мне кажется, что «Алавес» будет атаковать приличное количество раз и болельщики будут гнать команду вперёд. А «Реал» в последнее время играет, только если есть пространство. Так было в Бильбао, так и против «Манчестер Сити». Но если нет этого пространства, то «Реал» придумывает мало. Плюс под вопросом участие Мбаппе, плюс на неделе играли тяжелейший матч в Лиге чемпионов.

Поэтому первая ставка — «Алавес» не проиграет. А вторая, которая кажется мне более явной: индивидуальный тотал «Алавеса» по угловым больше 4.5», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

