Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Алавес» — «Реал»: прогноз Егора Титова на матч Примеры 14 декабря

«Алавес» — «Реал»: прогноз Егора Титова на матч Примеры 14 декабря
Комментарии

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч Примеры «Алавес» — «Реал».

Ставка: победа «Реала» за 1.57.

Испания — Примера . 16-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 23:00 МСК
Алавес
Витория
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Реал» упустил лидерство, попал в кризисную полосу. Но, честно говоря, я бы сильно удивился, если бы в первом сезоне Хаби Алонсо всё прошло гладко. Он меняет команду под себя, заставляет игроков делать то, что не всем нравится. В общем, его работа кардинально отличается от того, что делал Анчелотти. И вот сейчас сложный момент, даже об отставке заговорили. Но, мне кажется, «Реалу» надо перетерпеть. Ничего особенного ещё не случилось, везде ситуация поправимая. Да, выпустили вперёд «Барсу», но и у каталонцев будут сложности, учитывая их оборону. «Реал» тоже страдает из-за постоянных травм защитников. Снова остались без вариантов на правом фланге, слева используется пожарный. В центре снова выбыл Милитао.

Но здесь должны лидеры сказать своё слово, никак нельзя терять очки против «Алавеса». Это крепкий середняк, очень организованная команда. Но она сама понимает, что ей нужно очки брать с равными себе. В прошлом туре выиграли у «Сосьедада» 1:0, но очень повезло не пропустить. С «Реалом» не удастся так отобороняться. Тем более Мбаппе, скорее всего, вернётся. Но здесь и Гарсия может себя проявить, в Испании ему менее волнительно будет выходить, чем в игре с «Сити».

Прервётся неудачная серия. «Реал» победит. Возможно, даже 1:0, как в двух прошлых сезонах. Сейчас не до красивых, ярких побед», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Алавес» — «Реал». А в голове сидит «Манчестер Сити»
«Алавес» — «Реал». А в голове сидит «Манчестер Сити»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android