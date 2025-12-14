«Алавес» — «Реал»: прогноз Егора Титова на матч Примеры 14 декабря

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч Примеры «Алавес» — «Реал».

Ставка: победа «Реала» за 1.57.

«Реал» упустил лидерство, попал в кризисную полосу. Но, честно говоря, я бы сильно удивился, если бы в первом сезоне Хаби Алонсо всё прошло гладко. Он меняет команду под себя, заставляет игроков делать то, что не всем нравится. В общем, его работа кардинально отличается от того, что делал Анчелотти. И вот сейчас сложный момент, даже об отставке заговорили. Но, мне кажется, «Реалу» надо перетерпеть. Ничего особенного ещё не случилось, везде ситуация поправимая. Да, выпустили вперёд «Барсу», но и у каталонцев будут сложности, учитывая их оборону. «Реал» тоже страдает из-за постоянных травм защитников. Снова остались без вариантов на правом фланге, слева используется пожарный. В центре снова выбыл Милитао.

Но здесь должны лидеры сказать своё слово, никак нельзя терять очки против «Алавеса». Это крепкий середняк, очень организованная команда. Но она сама понимает, что ей нужно очки брать с равными себе. В прошлом туре выиграли у «Сосьедада» 1:0, но очень повезло не пропустить. С «Реалом» не удастся так отобороняться. Тем более Мбаппе, скорее всего, вернётся. Но здесь и Гарсия может себя проявить, в Испании ему менее волнительно будет выходить, чем в игре с «Сити».

Прервётся неудачная серия. «Реал» победит. Возможно, даже 1:0, как в двух прошлых сезонах. Сейчас не до красивых, ярких побед», — приводит слова Титова «РБ Спорт».