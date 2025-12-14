«Алавес» — «Реал» Мадрид: ставка Игоря Семшова на встречу Ла Лиги

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч «Алавес» — «Реал» Мадрид.

Ставка: обе забьют за 1.81.

«Дома «Алавес» может проявить свою силу: после победы над «Реалом Сосьедад» укрепили всех во мнении, что они показывают хорошую атакующую игру на родном поле. Забили 10 мячей в восьми матчах. В обороне они надёжны и минимизируют ошибки, что делает их опасным соперником в домашних стенах. Говоря про «домашнюю крепость» «Алавеса», хочется обратить внимание на центрального защитника Хона Пачеко, который лишь недавно восстановился после травмы, но это не мешает ему проделывать огромный объём работы на футбольном поле, не говоря про его игровое мышление.

Хаби Алонсо остаётся у руля мадридцев, хотя давление растёт. «Сливочные» переживают кризис — всего одна победа за последние пять туров и поражение от «Сельты» в домашней игре. Несмотря на это, дистанция до «Барселоны» всего четыре очка, и впереди ещё вторая часть чемпионата. Способен ли «Реал» собраться после двух поражений подряд? Ответ предстоящей игре должен дать капитан команды Федерико Вальверде. От него будет зависеть многое.

Из-за травм оборона «галактикос» пропустила в пяти из шести последних матчей, несмотря на мощное нападение. Поставлю «на обе забьют» — вероятно, голы будут с обеих сторон», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».