«Алавес» — «Реал»: прогноз Романа Гутцайта на игру чемпионата Испании

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч «Алавес» — «Реал».

Ставка: обе забьют за 1.79.

«Алавес» — на 11-й строчке в турнирной таблице, а «Реал» — на второй, и отстаёт от лидера — «Барселоны» — на четыре очка. «Алавес» в домашних матчах в этом сезоне в полном порядке. 14 из 18 набранных очков он добыл как раз дома, где ранее обыгрывал «Реал Сосьедад», «Эспаньол» и сыграл вничью с мадридским «Атлетико». Выезд в Страну Басков — непростое испытание для любой команды, а для нынешнего обескровленного «Реала» — тем более. Результаты мадридцев (две победы в семи матчах) вызывают всё больше вопросов — в том числе и относительно будущего главного тренера Хаби Алонсо, потенциальная отставка которого обсуждается в испанской прессе уже не первую неделю.

За неудачами мадридского «Реала» стоит много факторов, но главный из них, безусловно, огромное количество травм, в первую очередь касающихся обороны. Просто посмотрите, что за игроки и в каком количестве недоступны для Алонсо в матче против «Алавеса»: Алаба, Милитао, Карвахаль, Александер-Арнольд, Фран Гарсия, Менди, Каррерас – и это только защитники. А еще Камавинга (также, кстати, иногда выходящий на фланге обороны) и Эндрик. Под вопросом участие Мбаппе, Вальверде, Рюдигера и Хейсена. Недоступны как минимум девять игроков. Как максимум — 13.

В Испании сейчас широко обсуждается, что если «Реал» не обыграет «Алавес», то эта игра станет для Хаби Алонсо последней. Я был на матче Лиги чемпионов против «Ман Сити», который мадридцы проиграли, и как зрителю мне показалось, что команда действительно выглядит тяжёлой и обессиленной. Несмотря на все внутренние проблемы, «Реал» всё же номинально считается фаворитом, но, думаю, он точно пропустит. Поэтому считаю, что обе команды смогут отличиться», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».