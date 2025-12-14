«Милан» — «Сассуоло»: прогноз Семёна Зигаева на матч Серии А

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Милан» — «Сассуоло».

Ставка: победа «Милана» и его тотал больше 1.5 за 1.75.

«Милан» провалил прошлый сезон, остался без еврокубков и вернул на пост главного тренера Массимилиано Аллегри. Стартовали красно-чёрные с поражения на своем поле от «Кремонезе» и с ходу получили приличный поток критики. С тех пор в чемпионате «Милан» больше не проигрывает, после 14 туров делит первую строчку с «Наполи» и даже опережает неаполитанцев по дополнительным показателям. А вот из Кубка Италии команда Массимилиано Аллегри уже вылетела, проиграв на выезде «Лацио».

Прошлым летом Фабио Гроссо возглавил «Сассуоло» и с ходу вернул команду в элиту итальянского футбола. Старт в Серии А не задался: в первых четырёх турах его команда проиграла трижды, а затем ещё и вылетела из Кубка Италии. После этого «Сассуоло» начал прибавлять, и худо-бедно результаты пошли в гору. Сейчас позади уже 14 туров, и команда Фабио Гроссо занимает восьмую строчку, имея шесть побед, две ничьи и шесть поражений.

Раньше матчи между «Миланом» и «Сассуоло» получались яркими, хотя порой солировала в них лишь одна команда. Но за время отсутствия в элите итальянского футбола команды Фабио Гроссо и она изменилась, да и у Массимилиано Аллегри идёт процесс выстраивания команды. В трёх последних турах миланцы одержали три победы, гости за этот же отрезок смогли обыграть только главного аутсайдера «Фиорентину». Чтобы уйти на рождественскую паузу в лидерах, дома «Милан» очки терять не имеет права», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».