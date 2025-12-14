«Болонья» — «Ювентус»: ставка Игоря Семшова на матч чемпионата Италии

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч Серии А «Болонья» — «Ювентус».

Ставка: обе забьют за 1.90.

«Болонья» показывает стабильность и силу во всех турнирах. После неожиданного поражения от «Кремонезе» команда Винченцо Итальяно уверенно продолжает идти вперёд, демонстрируя улучшения в прессинге и позиционной атаке. Глубина скамейки и высокая конкуренция позволяют красно-синим сохранять уровень — даже заменами достигается результат, подтверждая боеспособность коллектива. Одним из «джокеров» является Сантьяго Кастро – молодой аргентинский нападающий, умеющий выйти на поле и дать результат.

«Старая синьора» под руководством Лучано Спаллетти показывает заметный прогресс в атаке — команда значительно превзошла ожидания по xG в большинстве игр. Однако защита остаётся слабым звеном: травмы и низкая форма кадров мешают стабильности, пропускают почти в каждой игре. В то время как атака развивается, оборона требует усиления. Не менее заметна молодая звёздочка гостей – Кенан Йылдыз. Этот турецкий форвард поражает своим игровым мышлением и неординарной игрой.

И «бьянконери», и «борзые» предпочитают атаковать, рискуя пропускать. В последних играх обе команды стабильно забивают и пропускают, таким образом, предлагаю ставку на обе забьют», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».