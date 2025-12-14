«Болонья» — «Ювентус»: прогноз Егора Титова на игру Серии А 14 декабря

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч «Болонья» — «Ювентус».

Ставка: победа «Ювентуса» за 2.65.

«Непростая встреча ждёт «Ювентус», выезд сложный. Для многих здесь вообще фаворит «Болонья». Команда действительно очень выросла, постоянно претендует на места в еврокубках, в Лиге чемпионов уже была. И там научились заменять уходящих лидеров. Но команда всё-таки не без слабых мест, оборона не очень надёжная в этом сезоне. И «Ювентусу» надо брать пример с «Кремонезе», который не так давно победил в Болонье (3:1). Очень грамотно построили игру на контратаках. И это принесло результат. «Болонья» тоже создавала, всё время была с мячом, но проиграли. А сейчас ещё не стоит сбрасывать со счетов, что болонцы играли в четверг на выезде против «Сельты». Выиграли 2:1, но отыгрывались, матч отнял много энергии.

«Ювентус», на мой взгляд, сделал очень правильный выбор, пригласив Спаллетти. Он умеет работать с молодыми, при нём они прогрессируют. Сейчас это и нужно туринцам. Тренер с победным опытом зарядит уверенностью этих перспективных ребят. Психолог он сильный, по работе в России мы это видели.

Поэтому здесь я рискну поставить на победу «Ювентуса». Ребята вроде Йылдыза и Дэвида должны решать. Мастерство в атакующей группе у «Юве» всё ещё более высокое», — приводит слова Титова «РБ Спорт».