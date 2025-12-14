Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Болонья» — «Ювентус»: прогноз Егора Титова на игру Серии А 14 декабря

«Болонья» — «Ювентус»: прогноз Егора Титова на игру Серии А 14 декабря
Комментарии

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч «Болонья» — «Ювентус».

Ставка: победа «Ювентуса» за 2.65.

Италия — Серия А . 15-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Болонья
Болонья
Не начался
Ювентус
Турин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Непростая встреча ждёт «Ювентус», выезд сложный. Для многих здесь вообще фаворит «Болонья». Команда действительно очень выросла, постоянно претендует на места в еврокубках, в Лиге чемпионов уже была. И там научились заменять уходящих лидеров. Но команда всё-таки не без слабых мест, оборона не очень надёжная в этом сезоне. И «Ювентусу» надо брать пример с «Кремонезе», который не так давно победил в Болонье (3:1). Очень грамотно построили игру на контратаках. И это принесло результат. «Болонья» тоже создавала, всё время была с мячом, но проиграли. А сейчас ещё не стоит сбрасывать со счетов, что болонцы играли в четверг на выезде против «Сельты». Выиграли 2:1, но отыгрывались, матч отнял много энергии.

«Ювентус», на мой взгляд, сделал очень правильный выбор, пригласив Спаллетти. Он умеет работать с молодыми, при нём они прогрессируют. Сейчас это и нужно туринцам. Тренер с победным опытом зарядит уверенностью этих перспективных ребят. Психолог он сильный, по работе в России мы это видели.

Поэтому здесь я рискну поставить на победу «Ювентуса». Ребята вроде Йылдыза и Дэвида должны решать. Мастерство в атакующей группе у «Юве» всё ещё более высокое», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Болонья» — «Ювентус». Как такое возможно?!
«Болонья» — «Ювентус». Как такое возможно?!
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android