«Болонья» — «Ювентус»: прогноз Александра Мостового на встречу Серии А

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Серии А «Болонья» — «Ювентус».

Ставка: обе забьют за 1.87.

«Игра «Болонья» — «Ювентус» для меня выглядит действительно интересным матчем. Потому что «Болонья» сейчас хороша. Смотрел игру с «Сельтой» — выглядели хорошо. Умудрились первыми пропустить от «Сельты», но потом всё равно перевернули игру и даже выиграли 2:1. Это как раз и показывает, что «Болонья» — команда игровая, с характером, которая не паникует и продолжает играть в свой футбол, даже когда что-то идёт не по плану.

Поэтому «Ювентусу», конечно, будет непросто. «Болонья» дома вообще умеет создавать проблемы, они бегут, предлагают высокий темп и не закрываются. Хотя «Ювентус» тоже в Лиге чемпионов выиграл у «Пафоса» (2:0), и это важно, потому что победы всегда добавляют уверенности. Но «Ювентус» в последнее время тоже нестабилен, где-то может сыграть хорошо, а где-то провалиться, поэтому здесь я не рискну предположить, кто именно выиграет.

Скорее всего, может быть ничья. Ну или кто-то выиграет в один мяч. Кто именно — даже не могу понять, потому что всё будет зависеть от деталей, реализации, то есть от того, кто воспользуется своими моментами. И вот кто-то в итоге выиграет в один мяч, но матч точно будет плотный, рабочий и с большим количеством борьбы. Поэтому я думаю, что обе команды забьют, однозначно», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».