Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Болонья» — «Ювентус»: прогноз Александра Мостового на встречу Серии А

«Болонья» — «Ювентус»: прогноз Александра Мостового на встречу Серии А
Комментарии

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Серии А «Болонья» — «Ювентус».

Ставка: обе забьют за 1.87.

Италия — Серия А . 15-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Болонья
Болонья
Не начался
Ювентус
Турин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Игра «Болонья» — «Ювентус» для меня выглядит действительно интересным матчем. Потому что «Болонья» сейчас хороша. Смотрел игру с «Сельтой» — выглядели хорошо. Умудрились первыми пропустить от «Сельты», но потом всё равно перевернули игру и даже выиграли 2:1. Это как раз и показывает, что «Болонья» — команда игровая, с характером, которая не паникует и продолжает играть в свой футбол, даже когда что-то идёт не по плану.

Поэтому «Ювентусу», конечно, будет непросто. «Болонья» дома вообще умеет создавать проблемы, они бегут, предлагают высокий темп и не закрываются. Хотя «Ювентус» тоже в Лиге чемпионов выиграл у «Пафоса» (2:0), и это важно, потому что победы всегда добавляют уверенности. Но «Ювентус» в последнее время тоже нестабилен, где-то может сыграть хорошо, а где-то провалиться, поэтому здесь я не рискну предположить, кто именно выиграет.

Скорее всего, может быть ничья. Ну или кто-то выиграет в один мяч. Кто именно — даже не могу понять, потому что всё будет зависеть от деталей, реализации, то есть от того, кто воспользуется своими моментами. И вот кто-то в итоге выиграет в один мяч, но матч точно будет плотный, рабочий и с большим количеством борьбы. Поэтому я думаю, что обе команды забьют, однозначно», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».

Материалы по теме
«Болонья» — «Ювентус». Как такое возможно?!
«Болонья» — «Ювентус». Как такое возможно?!
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android