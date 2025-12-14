Скидки
«Сельта» — «Атлетик»: прогноз Кирилла Полякова на игру Ла Лиги

Комментарии

Комментатор Кирилл Поляков дал прогноз на матч Ла Лиги «Сельта» — «Атлетик».

Ставка: обе забьют за 1.83.

Испания — Примера . 16-й тур
14 декабря 2025, воскресенье. 18:15 МСК
Сельта
Виго
Не начался
Атлетик Б
Бильбао
«В прошлом туре Ла Лиги «Сельта» сенсационно обыграла «Реал» на «Бернабеу» 2:0, но теперь команда Клаудио Хиральдеса отчаянно нуждается в первой домашней победе в Ла Лиге. Но им противостоит оборонительный порядок Эрнесто Вальверде.

«Атлетик» не пропускал в двух последних матчах (включая «ПСЖ» и «Атлетико» Мадрид), но имеет серьёзные проблемы в играх на выезде (лишь одна победа в девяти последних гостевых матчах).

Но «Сельта» очень нестабильна. После победы над «Реалом» последовало поражение от «Болоньи» в Лиге Европы 1:2. При этом «Сельта» проиграла абсолютно по делу, показав очень слабую и безыдейную игру в атаке.

«Атлетик» сам забивает немного, но предположу, что в этом матче мы увидим обмен голами», — приводит слова Полякова «Ставка ТВ».

