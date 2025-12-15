«Манчестер Юнайтед» — «Борнмут»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут».

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 1.84.

«Хорошая игра будет, для «МЮ» непростая. Думаю, игра пойдёт на встречных курсах. Несмотря на то что перед началом тура «Манчестер Юнайтед» шёл шестым, а «Борнмут» — на 13-м месте, разница по очкам не такая большая: у «МЮ» — 25, а у «Борнмута» — 20. Поэтому гости, в принципе, тоже борются за Лигу Европы. Едут в Манчестер, и, конечно, говорить о победе сложно, но не проиграть они точно постараются.

«МЮ» сейчас на ходу. В последнем матче они вообще разорвали соперника — «Вулверхэмптон», четыре забили, выиграли с разницей в три мяча. Фернандеш сейчас в отличной форме: много отдаёт голевых, сам забивает. Плюс «МЮ» играет дома при своих болельщиках — это большой плюс. Но «Борнмут» в любом случае захочет взять очки, потому что борется за еврокубки. Не думаю, что они будут отсиживаться в обороне.

Если брать статистику личных встреч, то «Манчестер Юнайтед» превосходит по победам соперника, если оценивать последние 10 матчей, и в целом статистика у них хорошая. «МЮ» — фаворит, но будет тяжело. Если игра пойдёт на встречных атаках, думаю, «Борнмут» свой гол забьёт. Но «Манчестер Юнайтед», как говорится, забьёт на один больше и победит. Поэтому я отдаю победу «МЮ», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».