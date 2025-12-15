«МЮ» — «Борнмут»: прогноз Анатолия Катрича на матч чемпионата Англии

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут».

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 1.81.

«Манчестер Юнайтед» при Рубене Амориме уже год пытается найти стабильность, в последнее время «Манчестер», можно сказать, даже идёт на поправку, и на «Олд Траффорд» пора уже исправлять неудачи начала сезона и входить в лигочемпионскую четвёрку.

«Борнмут», в свою очередь, как будто посыпался после отличного старта, два очка в шести матчах. История личных встреч и текущая динамика результатов подсказывают мне, что «Манчестер Юнайтед» должен забирать три очка, — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».