Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«МЮ» — «Борнмут»: прогноз Анатолия Катрича на матч чемпионата Англии

«МЮ» — «Борнмут»: прогноз Анатолия Катрича на матч чемпионата Англии
Комментарии

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут».

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» за 1.81.

Англия — Премьер-лига . 16-й тур
15 декабря 2025, понедельник. 23:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер
Не начался
Борнмут
Борнмут
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Манчестер Юнайтед» при Рубене Амориме уже год пытается найти стабильность, в последнее время «Манчестер», можно сказать, даже идёт на поправку, и на «Олд Траффорд» пора уже исправлять неудачи начала сезона и входить в лигочемпионскую четвёрку.

«Борнмут», в свою очередь, как будто посыпался после отличного старта, два очка в шести матчах. История личных встреч и текущая динамика результатов подсказывают мне, что «Манчестер Юнайтед» должен забирать три очка, — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».

Материалы по теме
«Манчестер Юнайтед» — «Борнмут». Ни конца ни края
«Манчестер Юнайтед» — «Борнмут». Ни конца ни края
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android