«Манчестер Юнайтед» — «Борнмут»: прогноз Александра Елагина на игру АПЛ

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Борнмут».

Ставка: победа «Манчестер Юнайтед» с форой (-1) за 2.36.

«Матчем между «Манчестер Юнайтед» и «Борнмутом», который состоится вечером в понедельник, 15 декабря, завершится 16-й тур английской Премьер-лиги.

Уже в третий раз подряд матч с участием «красных дьяволов» завершает очередной тур АПЛ. Команда Рубена Аморима уже будет знать финальную диспозицию своих соперников, что может придать дополнительную мотивацию его футболистам. Перед стартом 16-го тура «Манчестер Юнайтед» занимал шестое место с 25 очками, только по худшей разности мячей пропустив на пятое «Челси»: семь побед, четыре ничьи, четыре поражения, забито 26 голов — это третий показатель после «Ман Сити» (35) и «Арсенала» (28), пропущено 22 [мяча] — девятый [результат в лиге]. В текущем сезоне на пике беспроигрышная серия «МЮ» составила пять матчей — с начала октября до начала ноября, которая была прервана нелепым домашним поражением (0:1) от «Эвертона», игравшим с 13-й минуты вдесятером. Однако парни Аморима показали, что умеют держать удар, в последующих трёх играх АПЛ победив в двух гостевых поединках и сыграв вничью дома с «Вест Хэмом» (1:1).

«Борнмут» в сравнении с самим собой прошлогодним немного сбился с шага, набрав на четыре очка меньше, чем год назад, что и выразилось в его позиции в турнирной таблице: в прошлом сезоне «вишни» шли восьмыми (разница мячей — 23:20), сегодня — на 13-м месте (разница мячей — 21:24). Конечно, это связано с потерей практически всей линии обороны, включая вратаря, перед стартом нынешнего сезона, а отчасти с тем, что их лучший форвард Антуан Семеньо, резво начав чемпионат (шесть голов в первых семи матчах), сегодня ушёл в тень и не забивает уже восемь игр подряд, с начала октября. Снижение результативности Семеньо связывают с увеличившимся на него давлением на фоне интереса к его персоне со стороны топ-клубов. «Борнмут» не знает побед на протяжении шести последних встреч в АПЛ (две ничьи и четыре поражения).

Однако команду Андони Ираолы недооценивать категорически не рекомендуется, особенно «МЮ», который в четырёх последних матчах Премьер-лиги с «Борнмутом» не одержал ни одной победы (две ничьи и два поражения). А «Борнмут», в свою очередь, выиграл у соперника две последних встречи в АПЛ на выезде с одинаковым счётом 3:0. Ни одна команда в истории не обыгрывала три раза подряд на выезде «МЮ», забивая при этом три и более гола каждый раз.

Сейчас в такой исход предстоящего поединка на «Олд Траффорд» сложно поверить. Фаворит — однозначно хозяева! Можно даже рискнуть и взять победу «МЮ» с форой (-1)», — приводит слова Елагина «Ставка ТВ».