«Рома» — «Комо»: прогноз Дмитрия Градиленко на матч Серии А

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Серии А «Рома» — «Комо».

Ставка: «Комо» не забьёт за 2.64.

«Последний матч 15-го тура итальянской Серии А пройдёт в Риме. «Рома» принимает «Комо», команду, которая стала открытием сезона в Италии. Она шестая в таблице с 24 очками, 19 мячей забито и 11 пропущено, всего два поражения в чемпионате. И три очка от «Ромы», которая на четвёртом месте, а оно даёт право участвовать в Лиге чемпионов. По итогу сезона, думаю, они будут на седьмой или восьмой строчке.

«Рома» в прошлый четверг проводила матч на выезде в ЛЕ с «Селтиком». Итальянцы забили три в первом тайме и на этом остановились, итог — выездная победа 3:0 и отличное настроение! Его очень нужно было поправить после двух поражений подряд в чемпионате с одинаковым счетом 0:1 от «Кальяри» в гостях и от «Наполи» дома. Интересная статистическая информация — в сезоне команда Гасперини, внимание, ни разу не сыграла вничью!

Верю в «Рому», у неё семь побед в последних 10 матчах. Победа хозяев — это первый вариант для вас. В чемпионате Италии они провели 28 матчей на двоих, 21 раз не забивалось более двух мячей. Поэтому тотал меньше 2.5 тоже достоин рассмотрения. Но можно и увеличить коэффициент, рассмотреть тотал меньше двух.

А я выбираю вариант, что «Комо» не забьёт! Хозяева являются лучшей командой в Италии и второй в Европе (после «Балтики») по пропущенным голам, их всего восемь. А «Комо», проведя семь матчей на выезде, в четырёх забить не смог. Но выбор за вами, удачи!» — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».