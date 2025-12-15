«Райо Вальекано» — «Бетис»: прогноз Кирилла Полякова на матч Ла Лиги

Комментатор Кирилл Поляков дал прогноз на матч «Райо Вальекано» — «Бетис».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 2.26.

«Бетис» подходит к игре в отличной форме и не проигрывает в гостях в этом сезоне (6 побед и 6 ничьих в 12 матчах). Команда Мануэля Пеллегрини играет ярко и результативно. Плюс забивает в 10 встречах подряд во всех турнирах. В прошлом туре хоть и проиграли «Барсе» (3:5), но всё равно настреляли три мяча. Столько же на неделе было и в ворота «Динамо» из Загреба в победном матче Лиги Европы (3:1).

«Райо Вальекано» испытывает проблемы: команда не побеждает в пяти последних турах чемпионата и мало забивает — только один гол на этом отрезке Ла Лиги. Но на неделе смогли обыграть в гостях «Ягеллонию» в Лиге конференций (2:1), так что психологически слегка должны были разгрузиться.

Жду много голов», — приводит слова Полякова «Ставка ТВ».