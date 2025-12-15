«Райо Вальекано» — «Бетис»: прогноз Михаила Моссаковского на матч Примеры

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Райо Вальекано» — «Бетис».

Ставка: «Бетис» не проиграет и ТМ 4.5 за 1.65.

«Райо» и «Бетис» сыграют в вынесенном на понедельник матче Примеры. Это две команды, которые параллельно участвуют в еврокубках и сейчас живут в максимально перегруженном календаре. Главный тренер «Райо» Иньиго Перес открыто говорит о том, что команда находится на пределе и сильно устала. Это вполне логично: футбол «Райо Вальекано» во многом построен на движении, прессинге и высокой интенсивности, а при усталости все эти элементы начинают работать заметно хуже.

Достаточно посмотреть на последние результаты «Райо» в чемпионате. В пяти последних турах команда набрала всего три очка, а суммарно в этих матчах было забито лишь семь мячей. «Райо» не побеждает в Ла Лиге с октября. Да, играть на «Вальекасе» всегда тяжело для любого соперника, но декабрьская усталость здесь ощущается очень явно. Команда объективно подсела, и это отражается как на результатах, так и на качестве игры.

«Бетис» тоже имеет серьёзные кадровые проблемы — список травмированных огромный: Иско, Амрабат, Эз Абде, Бельерин, Фирпо — и это далеко не все потери. Тем не менее команда выглядит свежее. Совсем недавно было выиграно севильское дерби, затем — три забитых мяча в Барселоне, пусть и с пятью пропущенными.

Складывается ощущение, что именно в плане физики и общего тонуса у «Бетиса» сейчас есть небольшой перевес. Матч вполне может получиться ничейным, но если говорить о минимальном преимуществе, то на этом отрезке сезона оно, скорее, на стороне более свежего и мастеровитого «Бетиса». Поэтому логичным вариантом здесь выглядит ставка «Бетис не проиграет», а если добавить к ней осторожный тотал меньше, то коэффициент становится заметно интереснее», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».