«Рома» — «Комо»: ставки и коэффициенты на матч Серии А

«Рома» — «Комо»: ставки и коэффициенты на матч Серии А
15 декабря в матче 15-го тура итальянской Серии А встретятся «Рома» и «Комо». Игра пройдёт на стадионе «Олимпико» в Риме. Стартовый свисток запланирован на 22:45 мск.

Италия — Серия А . 15-й тур
15 декабря 2025, понедельник. 22:45 МСК
Рома
Рим
Не начался
Комо
Комо
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ромы» предлагается с коэффициентом 2.12, что равно приблизительно 45% вероятности. Победа «Комо» оценивается коэффициентом 3.90 (25%). Ничейный исход можно найти в линии за 3.25 (30%).

При этом аналитики убеждены в низкой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.71, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.20. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.92.

«Рома» после 14 туров застыла между двумя группами. Тройка лидеров немного ушла вперёд, хотя отставание остаётся небольшим. В то же время сзади накатывает целая группа преследователей. В которую среди прочих входит и «Комо». На данный момент соперников разделяют три очка.

