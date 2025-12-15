Скидки
Эксперты назвали шансы «МЮ» выиграть пять официальных матчей подряд в сезоне-2025/2026

Эксперты назвали шансы «МЮ» выиграть пять официальных матчей подряд в сезоне-2025/2026
«Манчестер Юнайтед» переживает не лучшие времена, но в последнее время ситуация стабилизировалась. Команда стала лучше понимать требования Рубена Аморима, а недельный цикл помогает сохранять интенсивность.

Букмекеры принимают ставки, что «МЮ» сможет выиграть до конца сезона пять официальных матчей подряд. Поставить на такое развитие событий можно с коэффициентом 3.55. Обратный исход доступен за 1.25.

Именно такое условие поставил перед командой фанат «Юнайтед» Фрэнк Иллетт. В октябре 2024 года он разместил в социальных сетях видео, в котором пообещал не стричься, пока «МЮ» не победит пять раз подряд. Таким образом, Иллетт не посещал парикмахерскую уже больше года. За это время команда Аморима смогла выдать серию только из трёх побед.

15 декабря «МЮ» в матче АПЛ сыграет с «Борнмутом».

