СКА — «Шанхайские Драконы»: определён фаворит матча КХЛ

СКА — «Шанхайские Драконы»: определён фаворит матча КХЛ
Комментарии

16 декабря в Санкт-Петербурге СКА примет «Шанхайских Драконов» на льду «Ледового дворца». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск. Это будет третья очная встреча команд в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу СКА в основное время предлагается с коэффициентом 1.75, в то время как победа «Шанхайских Драконов» оценивается в 4.15.

Ничья и овертайм идут за 4.60.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.80, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.05. Гол на первой минуте идёт за 11.0.

