СКА — «Шанхайские Драконы»: прогноз на матч в Санкт-Петербурге

Прогноз на матч КХЛ СКА — «Шанхайские Драконы» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: «Драконы» не проиграют за 2.03.

Чем дальше сезон, тем тяжелее «Шанхайским Драконам». Оно и понятно. Команда собиралась в последний момент, оставшись без вменяемой предсезонной подготовки. На эмоциях и характере удалось хорошо стартовать, создать очковый задел. Но природу не обманешь. График невероятно плотный, добавим сюда перелёты и увеличившиеся скорости в КХЛ.

Постепенно команда банально просела. Чем дальше, тем чаще проигрывала конёк. А стабильно добиваться результата, уступая в движении, в КХЛ сложно. Требуется элитный вратарь, которого здесь нет. В результате китайцы выпали из зоны плей-офф, появились слухи об отставке Жерара Галлана. Впрочем, в клубе сообщили, что специалист просто полетел домой. Да и по потерянным очкам «драконы» до сих пор опережают ЦСКА.

Букмекеры не сомневаются в победе СКА. Мы не согласны. Во-первых, полторы недели паузы очень помогут гостям. Как минимум – отдохнуть, как максимум — подгрузиться, немного восполнить физическую подготовку. Во-вторых, СКА летал на Дальний Восток, а пик обратной акклиматизации обычно приходится на шестой-седьмой день. Есть вероятность, что хозяевам будет непросто. Заиграем Х2 за 2.03.

