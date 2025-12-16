Скидки
«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: стал известен фаворит «зелёного дерби»

Комментарии

16 декабря в Казани «Ак Барс» примет «Салават Юлаев» на льду «Татнефть-Арены». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:00 мск. Это будет четвёртая очная встреча команд в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Ак Барса» в основное время предлагается с коэффициентом 1.65, в то время как победа «Салавата Юлаева» оценивается в 4.70.

Ничья и овертайм идут за 4.75.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.80, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.00. Гол на первой минуте идёт за 11.0.

