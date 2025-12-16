«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: прогноз на матч в Казани

Прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Салават Юлаев» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: «СЮ» не проиграет за 2.18.

«Салават Юлаев» вернулся в зону плей-офф и на сегодняшний день выглядит заметно интереснее конкурентов. «Ак Барс» закрыл поражение во встрече с Уфой в битве с ещё одним принципиальным соперником — 3:1 с «Нефтехимиком». Ушёл на паузу вторым в Восточной конференции, хотя есть пара нюансов. «Металлург» далековато, а все преследователи провели меньшее количество игр. Положение не столь устойчивое, как может показаться.

Перекос в линии букмекеров выглядит чрезмерным даже с учётом истории противостояния. Пять предыдущих очных встреч в Казани завершились в пользу хозяев, лишь однажды потребовался овертайм. В то же время «Салават» всё меньше похож на подарок и свои две-три шайбы находит почти всегда. А уж лишний раз настраивать хоккеистов на «зелёное дерби» точно не придётся.

Брать ли Х2 за 2.18 — вопрос вкуса. На наш взгляд, как минимум зацепиться за очки гостям точно по силам. Хотя есть вариант и поскромнее. На ИТБ 2 голов «Салавата Юлаева» выставлен коэффициент 1.95. То есть нас устроит и поражение уфимцев, если те покажут себя на чужой половине льда. При двух голах произойдёт возврат. Пожалуй, отличное предложение.