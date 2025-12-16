«Локомотив» — «Динамо» Минск: назван фаворит матча КХЛ

16 декабря в Ярославле «Локомотив» примет минское «Динамо» на льду «Арены-2000». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск. Это будет вторая очная встреча команд в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами хозяев. Сделать ставку на победу «Локомотива» в основное время предлагается с коэффициентом 2.15, в то время как победа «Динамо» оценивается в 2.90.

Ничья и овертайм идут за 4.50.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.75, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.10. Гол на первой минуте идёт за 11.0.