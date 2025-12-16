«Локомотив» — «Динамо» Минск: прогноз на матч в Ярославле

Прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — «Динамо» Минск от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: тотал меньше 5.5 гола за 1.75.

Динамовцам пауза, на первый взгляд, была совсем не нужна. Больно уж страшный ход они набрали к началу зимы. 14 побед в 16 предыдущих встречах! Поистине чемпионский график. На данный момент у подопечных Дмитрия Квартальнова серия из пяти побед. Четыре из них – в основное время, только «Амур» дожил до буллитов. Немного напрягает, что минчане не проводили официальных матчей аж со 2 декабря. Немудрено и заржаветь.

Квартальнов наверняка подгрузил хоккеистов во время паузы, так что у гостей могут возникнуть проблемы с движением. Два предыдущих выезда в Ярославль им не удались — 0:2 и 2:3. Справедливости ради минчане часто теряли очки в гостях на старте сезона, однако во второй половине осени повадились штамповать победы даже за пределами Беларуси.

Выбирать фаворита в таких условиях сложно. Соперники друг друга стоят, да и пауза могла на многое повлиять. Предпочтём тотал меньше 5.5 гола за 1.75. Соперники надёжны в обороне, а пять предыдущих очных встреч выдались низовыми. Предпосылок для продолжения тренда достаточно.