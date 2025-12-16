Скидки
Названы шансы «Челси» выйти в полуфинал Кубка лиги

Названы шансы «Челси» выйти в полуфинал Кубка лиги
Комментарии

Вечером в Уэльсе будет шумно: четвертьфинал не тот случай, когда можно просто посмотреть, как пинают мячик. 16 декабря в матче 1/4 финала Кубка английской лиги встретятся «Кардифф» и «Челси». Игра пройдёт на стадионе «Кардифф Сити». Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Челси» предлагается с коэффициентом 1.27, что составляет приблизительно 75% вероятности.

Победа «Кардиффа» оценивается коэффициентом 11.00. Ничейный исход можно найти в линии за 6.00.

При этом аналитики убеждены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.35, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.57.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10.

Комментарии
