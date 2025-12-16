«Кардифф» — «Челси»: прогноз на четвертьфинал Кубка лиги

Прогноз на матч 1/4 финала Кубка лиги Англии «Кардифф» — «Челси» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: ничья в первые 30 минут за 1.81.

Самое опасное для гостей — первые 20–25 минут. «Кардифф» дома разгоняется на эмоциях, летит в единоборства, не стесняется рисковать и ловить соперника, пока тот просыпается. Но если «Челси» переживёт стартовый отрезок, оставив без подарков соперника, и переведёт игру в позиционную фазу, то начнут работать простые вещи. Класс пасов, скорость принятия решений, глубина скамейки — всё это на стороне гранда.

Мы не будем верить в сказки о Давиде и Голиафе. Однако можно поверить в уверенный стартовый отрезок от хозяев. Затем наверняка будет хладнокровная развязка от гостей. Один гол до перерыва или сразу после, второй — уже после того, когда хозяева вынужденно раскроются. Логичный рисунок — победа гостей с комфортом, но без карнавала, в пару мячей. Однако в качестве ставки рассмотрим ничью в первые 30 минут.