БЕТСИТИ отправил VIP-клиентов в Дубай на бой Гассиев — Пулев

Букмекерская компания БЕТСИТИ в ноябре запустила акцию «Билет в Дубай», по итогам которой четыре победителя со своими близкими отправились в четырёхдневное путешествие в ОАЭ.

Фото: Пресс-служба БЕТСИТИ

Гости проживали в пятизвёздочном отеле с полным питанием около стадиона Dubai Duty Free Tennis Stadium, где проходил боксёрский ивент, съездили на обзорную экскурсию по городу, сходили на восточный рынок, прокатились на традиционной деревянной лодке, поднялись на одну из самых захватывающих достопримечательностей — Dubai Frame с подъёмом на 150 метров, пообедали в видовом ресторане на 73-м этаже и посмотрели шоу фонтанов.

Кульминацией VIP-программы стало посещение турнира БЕТСИТИ IBA Pro 13 на лучших местах в первых рядах с боем за звание чемпиона мира WBA в тяжёлом весе между Муратом Гассиевым и Кубратом Пулевым. Бой завершился победой россиянина нокаутом в шестом раунде. А 13 декабря клиенты БЕТСИТИ смогли посетить решающие сражения на чемпионате мира по боксу.

