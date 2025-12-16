«Гвадалахара» — «Барселона»: прогноз на матч Кубка Испании

Прогноз на матч «Гвадалахара» — «Барселона» в Кубке Испании от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: «Барселона» победит всухую за 1.84.

«Гвадалахара» типична для крепкого андердога: плотный блок 4-4-2, много вертикальных забросов и ставка на стандарты. В Кубке Испании уже выстреливали Нескес, Саму Майо и Канисо, а в воротах надёжно смотрится Амадор Сарко, вовремя вытаскивая сложные удары. Но в своём дивизионе «Гвадалахара» всё равно часто «плывёт» под давлением: свежие 1:3 от «Реала» Кастилья и 0:3 от «Оуренсе» напоминают, что по уровню это всё-таки команда борьбы за выживание, а не сенсация.

Состав «Барселоны» ждёт сильная ротация. Однако в борьбу за трофей каталонцы входят в статусе рекордсменов турнира (33 трофея) и действующего чемпиона, так что расслабляться Флик своим подопечным точно не позволит, даже против соперника из третьего дивизиона. Могут даже выйти и некоторые звёзды на тот или оной отрезок времени.

Судя по всему, хозяева прижмутся очень низко и попытаются укусить за счёт стандартов и редких контратак. VAR на этой встрече не будет, а значит, любая борьба в штрафной превращается в маленькую лотерею и шанс. Однако мы не верим, что «Гвадалахара» даже на своём поле сумеет забить хотя бы гол «Барселоне». Уж слишком большая разница в уровне исполнителей.