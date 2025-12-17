«Амур» — «Адмирал»: определён фаворит матча КХЛ

17 декабря в Хабаровске «Амур» примет «Адмирал» на льду «Платинум-Арены». Стартовое вбрасывание запланировано на 12:15 мск. Это будет четвёртая очная встреча команд в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом хозяев. Сделать ставку на победу «Амура» в основное время предлагается с коэффициентом 2.43, в то время как победа «Адмирала» оценивается в 2.70. Ничья и овертайм идут за 4.05.

Вместе с тем аналитики не ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 1.75, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 2.08.

Гол на первой минуте идёт за 11.0.