«Амур» — «Адмирал»: прогноз на матч в Хабаровске

Прогноз на матч КХЛ «Амур» — «Адмирал» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: ничья за 4.05.

Обе команды успели сменить тренеров, причём обставили перестановки странным образом. Александр Гальченюк-старший в Хабаровске пропал на месяц, официальной информации о местонахождении специалиста не поступало, хотя все всё понимали. Только перед паузой в регулярном чемпионате Александр Андриевский официально занял пост главного тренера. Во Владивостоке поступили проще: расстались с Леонидом Тамбиевым с формулировкой «отстранён от команды».

Делать прогнозы на таком фоне затруднительно. Формально у хабаровчан преимущество: свой лёд, да и Андриевский фактически руководил коллективом несколько недель. Игроки должны лучше понимать требования тренера. В то же время уход фигуры калибра Тамбиева рискует обеспечить мощную встряску. Теперь никому ничего не гарантировано, зато можно добиться увеличения игрового времени или войти в спецбригады большинства.

На таком фоне велик соблазн не мудрить, заиграв лобовую ничью с изумительным коэффициентом 4.05. Логика простая: обе стороны находятся в переходном периоде и не отличаются стабильностью, зато по уровню исполнителей сопоставимы. Добавим сюда очные встречи. Их в сезоне было уже три — всякий раз укладывались в 60 минут. Может, пора?

