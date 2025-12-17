Названы шансы «Металлурга» победить «Сочи» в КХЛ
17 декабря в Сочи местный ХК «Сочи» примет «Металлург» на льду стадиона «Большой». Стартовое вбрасывание запланировано на 19:30 мск. Это будет первая очная встреча команд в регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги.
Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом гостей. Сделать ставку на победу «Металлурга» в основное время предлагается с коэффициентом 1.60, в то время как победа «Сочи» оценивается в 5.20.
Ничья и овертайм идут за 4.80.
Вместе с тем аналитики ждут высокой результативности. Тотал меньше 5.5 гола доступен с коэффициентом 2.15, а тотал больше 5.5 гола — с коэффициентом 1.72. Гол на первой минуте идёт за 10.50.
