Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Ньюкасл» — «Фулхэм»: стал известен фаворит 1/4 финала Кубка лиги

«Ньюкасл» — «Фулхэм»: стал известен фаворит 1/4 финала Кубка лиги
Комментарии

17 декабря в матче четвертьфинала Кубка лиги встретятся «Ньюкасл» и «Фулхэм». Игра пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне. Стартовый свисток запланирован на 23:15 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ньюкасла» предлагается с коэффициентом 1.72, что равно приблизительно 56% вероятности.

Победа «Фулхэма» оценивается коэффициентом 4.80 (20%). Ничейный исход можно найти в линии за 4.05 (24%).

При этом аналитики убеждены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.12, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.72.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android