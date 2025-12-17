«Ньюкасл» — «Фулхэм»: стал известен фаворит 1/4 финала Кубка лиги
Поделиться
17 декабря в матче четвертьфинала Кубка лиги встретятся «Ньюкасл» и «Фулхэм». Игра пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне. Стартовый свисток запланирован на 23:15 мск.
Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ньюкасла» предлагается с коэффициентом 1.72, что равно приблизительно 56% вероятности.
Победа «Фулхэма» оценивается коэффициентом 4.80 (20%). Ничейный исход можно найти в линии за 4.05 (24%).
При этом аналитики убеждены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.12, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.72.
Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70.
Комментарии
- 17 декабря 2025
-
08:00
-
07:00
-
06:00
- 16 декабря 2025
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:43
-
15:00
-
14:11
-
14:00
-
13:14
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:37
-
10:00
-
08:55
-
07:52
-
07:00
-
06:00
- 15 декабря 2025
-
19:00
-
18:31
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:24
-
15:00
-
14:22
-
14:00
-
13:00
-
12:52
-
12:36
-
12:00
-
11:00