«Ньюкасл» — «Фулхэм»: стал известен фаворит 1/4 финала Кубка лиги

17 декабря в матче четвертьфинала Кубка лиги встретятся «Ньюкасл» и «Фулхэм». Игра пройдёт на стадионе «Сент-Джеймс Парк» в Ньюкасл-апон-Тайне. Стартовый свисток запланирован на 23:15 мск.

Букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Ньюкасла» предлагается с коэффициентом 1.72, что равно приблизительно 56% вероятности.

Победа «Фулхэма» оценивается коэффициентом 4.80 (20%). Ничейный исход можно найти в линии за 4.05 (24%).

При этом аналитики убеждены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.12, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.72.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.70.