«Кардифф» — «Челси»: прогноз Анатолия Катрича на матч Кубка лиги

Комментарии

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч Кубка лиги «Кардифф» — «Челси».

Ставка: победа «Челси» за 1.27.

Англия — Кубок лиги . 1/4 финала
16 декабря 2025, вторник. 23:00 МСК
Кардифф Сити
Кардифф
Не начался
Челси
Лондон
«В кубковом матче «Кардиффа» и «Челси» ключевым фактором вижу разницу в уровне организации команд.

Хозяева будут играть за счёт эмоций, что при такой разнице в классе часто приводит к пространству для контратак и огромному количеству моментов у своих ворот. В таких противостояниях класс и дисциплина, как правило, берут верх над эмоциями. Даже второй состав «Челси» намного сильнее команды третьей лиги, поэтому иного исхода тут не допускаю — уверенная победа «синих», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».

