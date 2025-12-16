Скидки
«Кардифф» — «Челси»: прогноз Александра Елагина на четвертьфинал Кубка лиги

«Кардифф» — «Челси»: прогноз Александра Елагина на четвертьфинал Кубка лиги
Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч Кубка лиги «Кардифф» — «Челси».

Ставка: обе забьют за 2.07.

«Во вторник «Кардифф Сити», представляющий Уэльс и выступающий в третьем по уровню английском дивизионе, на своём стадионе встретится с «Челси» в четвертьфинале Кубка английской лиги.

«Кардифф» по прозвищу «лазурные птички» — единственный неанглийский клуб, выигравший в 1927 году один из главных трофеев Туманного Альбиона — Кубок Англии, являющийся старейшим футбольным турниром в мире. «Кардифф» провёл 17 сезонов в высшем английском дивизионе — больше всех среди клубов Уэльса, но всего два сезона собственно в АПЛ; здесь лидирует «Суонси» — семь сезонов — который в 2013 году сумел взять Кубок лиги. «Кардифф» лишь однажды пробился в финал этого соревнования — в 2012 году. Опустившись в 2019 году из Премьер-лиги в Чемпионшип и проведя во втором по уровню дивизионе шесть лет, «Кардифф» в прошлом сезоне занял последнее место и с треском вылетел в третий дивизион.

Сегодня «Кардифф» возглавляет турнирную таблицу третьего дивизиона и стремится в третий раз в своей истории пробиться в полуфинал Кубка лиги.

«Челси» — один из самых титулованных клубов Англии, пятикратный обладатель Кубка лиги, кроме того, четырежды выходивший в финал.

Хотя «Челси» в предстоящей встрече выглядит явным фаворитом, недооценивать «Кардифф» никак нельзя. Во-первых, это Кубок, а на один матч даже с сильным соперником собраться и одолеть его может практически любая команда. Во-вторых, «Кардифф» в нынешнем сезоне отлично выступает под руководством ирландца Барри-Мёрфи, который входит в число самых перспективных тренеров в Англии. В-третьих, «Кардифф» успешно играет в родных стенах, уступив лишь четырежды в 15 домашних встречах во всех турнирах. Так что считаю, что обе команды смогут отличиться», — приводит слова Елагина «Ставка ТВ».

