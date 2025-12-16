Скидки
«Автомобилист» — «Барыс»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ

«Автомобилист» — «Барыс»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ
Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» — «Барыс».

Ставка: победа «Автомобилиста» и ТБ 4.5 за 2.00.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 декабря 2025, вторник. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
Барыс
Астана
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Первая игра после паузы — всегда немного лотерея, но в случае «Автомобилиста» мы примерно понимаем, чего ждать. Перед перерывом екатеринбуржцы выдали очень яркий отрезок: дома обыграли «Северсталь» 4:1, до этого в зрелищной перестрелке уступили «Металлургу» 5:6, а чуть ранее проиграли «Сибири» и выиграли у «Спартака». В сумме это и серия нестабильных результатов, и одновременно подтверждение того, что команда Николая Заварухина по-прежнему играет в активный, атакующий хоккей с приличным количеством моментов у чужих ворот.

«Барыс» перед паузой жил в более качельном режиме. На длинном отрезке казахстанский клуб чередовал яркие победы с болезненными поражениями: были 2:5 от «Металлурга», 2:5 от «Авангарда», затем важная домашняя победа 4:3 в овертайме над «Спартаком» и поражение по буллитам от «Сибири» 1:2. Команда играет смело, но в защите регулярно возникают провалы, из-за которых почти в каждом матче приходится отыгрывать по два–три лишних гола.

Важно и то, что в текущем сезоне эти соперники уже встречались: в ноябре «Барыс» дома одержал победу 3:2 в овертайме. Тогда «Автомобилист» большую часть игры контролировал шайбу, но несколько ошибок в обороне и нереализованные моменты аукнулись поражением. Сейчас ситуация обратная: реванш в Екатеринбурге, свежие ноги после паузы и поддержка своих трибун.

Чего я жду от матча? Жду открытый хоккей. «Автомобилист» дома не умеет играть аккуратно по счёту — команда всё равно лезет вперёд, много бросает и активно подключает защитников. «Барыс» по стилю вполне подходит под такой сценарий: у гостей есть скорость и исполнители в атаке, но оборона далека от железобетона. При такой конфигурации логично ждать матча, где хозяева за счёт глубины состава и более стройной структуры будут ближе к победе, но и соперник свои моменты наверняка найдёт. Отсюда выбор ставки: верю и в победу «Автомобилиста», и в то, что команды на двоих перешагнут через средний тотал», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».

