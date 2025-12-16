Скидки
«Локомотив» — «Динамо» Минск: ставка Бориса Миронова на матч КХЛ в Ярославле

Комментарии

Известный хоккеист и тренер Борис Миронов дал прогноз на матч «Локомотив» – «Динамо» Минск.

Ставка: победа «Локомотива» и ТМ 5.5 за 2.50.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 декабря 2025, вторник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В других условиях у гостей был бы хороший шанс обыграть чемпионов и сместить их со второй строчки Запада. Но сейчас однозначный фаворит – «Локомотив». Во время паузы в чемпионате ярославцы отдыхали и набирались сил. Тогда как все белорусские звёзды «Динамо» участвовали в непростых, энергозатратных матчах Кубка Первого канала. После возвращения из Новосибирска им явно не хватит свежести.

Так что хозяева возьмут реванш за сентябрьское поражение в Минске. Много дисциплинированной, обученной команде Квартальнова они, конечно, не забьют. Всё-таки Фукале в сборную не ездил, а атака «Локомотива» зимой небезупречна. Но победа с тоталом меньше пяти голов сейчас видится самым реальным исходом», — приводит слова Миронова «ВсеПроСпорт».

