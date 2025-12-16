Скидки
«Динамо» Москва — «Спартак»: ставка Бориса Миронова на игру КХЛ 16 декабря

Известный хоккеист и тренер Борис Миронов дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва – «Спартак».

Ставка: ТБ 5 за 1.55.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 декабря 2025, вторник. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Спартак
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Месяц назад из «Динамо» уволили Кудашова. Не ожидавшая такого команда растерялась и образцово-показательно проиграла дерби «Спартаку» (0:3 по ходу встречи и 2:4 – в итоге). Но с той поры всё радикально изменилось. Бело-голубые обеспечили рекордную «сухую» серию своему вратарю Моторыгину, забили восемь в Челябинске и вообще ушли на перерыв с шестью победами подряд. «Спартак» же перед паузой пропустил семь в Омске, до этого проиграл в Астане и вообще поставил под сомнение свой статус топ-команды Запада.

Главная проблема красно-белых – ненадёжная оборона. 21 пропущенная в последних четырёх матчах! Такое за неделю вылечить невозможно. Козлов, насколько известно, в паузу не особо грузил свою команду. Так что атака хозяев будет свежей – и вполне может забить принципиальному сопернику очень много. У их нападения больше мастерства, а у защиты–надёжности. Тотал больше пяти шайб», — приводит слова Миронова «ВсеПроСпорт».

