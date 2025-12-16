«Динамо» Москва — «Спартак»: прогноз Романа Габдрафикова на дерби в КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Динамо» Москва – «Спартак».

Ставка: победа «Спартака» и ТБ 4.5 за 3.65.

Фонбет Чемпионат КХЛ 16 декабря 2025, вторник. 19:30 МСК Динамо М Москва Спартак Москва

«Московское дерби после паузы — отличный повод вспомнить, чем всё закончилось в прошлый раз. 18 ноября «Спартак» уже увозил победу из «ВТБ Арены», выиграв у «Динамо» 4:2 на фоне смены тренера у хозяев и непростого эмоционального периода после увольнения Алексея Кудашова. Сейчас у бело-голубых уже выстроен новый вектор, но тот матч всё равно остаётся хорошим напоминанием: расслабляться в игре со «Спартаком» нельзя ни на минуту.

Что с «Динамо»? К паузе москвичи подошли в отличном состоянии. У команды была серия из шести побед. При этом бело-голубые не просто набирали очки, а по-настоящему доминировали в ряде встреч: дважды сыграли «на ноль», а в Челябинске устроили фейерверк 8:4. Команда вернула порядок в своей зоне, стала допускать меньше ошибок, а лидеры в атаке через победы раскрепостились и стали эффективнее распоряжаться своими моментами.

Что со «Спартаком»? «Спартак» остаётся верен себе. В конце ноября и начале декабря красно-белые выдали яркий домашний отрезок, а затем на выезде устроили сумасшедший камбэк в Новосибирске, отыгравшись с 0:4 и 3:6 и победив «Сибирь» 7:6 в овертайме. После этого были 3:4 ОТ в Астане и 5:7 – в Омске. В сухом остатке: команда умеет забивать, любит играть в высоком темпе и постоянно втягивает соперника в качели, однако при этом достаточно регулярно даёт сопернику свои моменты и платит за лишний риск пропущенными шайбами и, как следствие, потерянными очками.

Чего я жду от матча? Жду эмоциональный, быстрый хоккей с хорошими шансами на голы с обеих сторон. «Динамо» дома в нынешнем состоянии вряд ли будет играть осторожно: команда уверена в себе в атаке, захочет сразу забрать инициативу, подолгу держать шайбу в зоне «Спартака» и наказывать соперника за ошибки в обороне. «Спартак» тоже редко закрывается — красно-белые наверняка ответят движением, быстрыми атаками и постараются перевести дерби в обмен моментами. При таком раскладе логично смотреть именно в сторону тотала. Обе команды умеют создавать моменты и реализовывать большинство, обе неидеальны у своих ворот, а дерби почти всегда добавляет лишних эмоций, удалений и рискованных решений. Мой базовый совет — ТБ 5.5.

Я же в этой ситуации хочу рискнуть и взять победу «Спартака» с тоталом больше 4.5. Идея простая: у бело-голубых внушительная группа игроков была в сборной, и даже при щадящем режиме Кубка Первого канала к клубной встрече может наступить небольшой дефицит эмоций и физики. «Спартак» паузу провёл без матчей, где-то злится на себя из-за двух поражений перед перерывом. Думаю, красно-белые способны выдать сильный матч. Если получится, будет шанс зацепить победу, и голов тоже должно хватить», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».