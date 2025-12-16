«Сибирь» — «Авангард»: прогноз Артура Хайруллина на матч КХЛ в Новосибирске

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Сибирь» — «Авангард».

Ставка: победа «Авангарда» за 1.67.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 декабря 2025, вторник. 15:30 МСК Сибирь Новосибирская область Не начался Авангард Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Авангард» на удивление затих в последнее время на трансферном рынке, но уверен, что до дедлайна изменения в команде будут. Главный тренер омичей Ги Буше вряд ли изменит себе — он импульсивен, и игроки могут получить вольную в любой момент. Другой вопрос, что и к работе самого Буше сейчас вопросов много. Состав омичей, пожалуй, наиболее сбалансированный в лиге. В «Авангарде» выступают лучший вратарь КХЛ Никита Серебряков, самый результативный защитник Дамир Шарипзянов, есть четыре ровные тройки нападения, но омичи очень нестабильны. Возможно, Буше целенаправленно готовит команду к плей-офф и не придаёт большого значения результатам регулярки, но цельного впечатления «Авангард» пока не производит.

«Сибирь» слишком многое растеряла под руководством Вячеслава Буцаева — отставание от восьмёрки пока не такое большое, но новосибирцы постепенно уходят в перезагрузку. Основные надежды на плей-офф связаны с возвращением канадского бомбардира Тейлора Бека, который на днях прибыл в Новосибирск. В одиночку ему будет сложно что-то сделать, и многое будет зависеть и от вратаря Антона Красоткина, который может вытаскивать матчи. Если же до дедлайна «Сибирь» к восьмёрке не приблизится, Красоткина вполне могут поменять — в ином случае он уйдёт летом в качестве свободного агента.

В предстоящем матче омичи будут однозначными фаворитами, и это закономерно. Ставлю на то, что команда Буше увезёт из Новосибирска победу в основное время», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».