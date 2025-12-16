Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Сибирь» — «Авангард»: прогноз Артура Хайруллина на матч КХЛ в Новосибирске

«Сибирь» — «Авангард»: прогноз Артура Хайруллина на матч КХЛ в Новосибирске
Комментарии

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Сибирь» — «Авангард».

Ставка: победа «Авангарда» за 1.67.

Фонбет Чемпионат КХЛ
16 декабря 2025, вторник. 15:30 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Не начался
Авангард
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Авангард» на удивление затих в последнее время на трансферном рынке, но уверен, что до дедлайна изменения в команде будут. Главный тренер омичей Ги Буше вряд ли изменит себе — он импульсивен, и игроки могут получить вольную в любой момент. Другой вопрос, что и к работе самого Буше сейчас вопросов много. Состав омичей, пожалуй, наиболее сбалансированный в лиге. В «Авангарде» выступают лучший вратарь КХЛ Никита Серебряков, самый результативный защитник Дамир Шарипзянов, есть четыре ровные тройки нападения, но омичи очень нестабильны. Возможно, Буше целенаправленно готовит команду к плей-офф и не придаёт большого значения результатам регулярки, но цельного впечатления «Авангард» пока не производит.

«Сибирь» слишком многое растеряла под руководством Вячеслава Буцаева — отставание от восьмёрки пока не такое большое, но новосибирцы постепенно уходят в перезагрузку. Основные надежды на плей-офф связаны с возвращением канадского бомбардира Тейлора Бека, который на днях прибыл в Новосибирск. В одиночку ему будет сложно что-то сделать, и многое будет зависеть и от вратаря Антона Красоткина, который может вытаскивать матчи. Если же до дедлайна «Сибирь» к восьмёрке не приблизится, Красоткина вполне могут поменять — в ином случае он уйдёт летом в качестве свободного агента.

В предстоящем матче омичи будут однозначными фаворитами, и это закономерно. Ставлю на то, что команда Буше увезёт из Новосибирска победу в основное время», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».

Материалы по теме
КХЛ: экспресс с коэффициентом 15.4 на матчи 16 декабря 2025 года
КХЛ: экспресс с коэффициентом 15.4 на матчи 16 декабря 2025 года
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android