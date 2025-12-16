«Лада» — ЦСКА: прогноз Владимира Гучека на встречу КХЛ

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Лада» — ЦСКА.

Ставка: ТБ 5.5 за 2.14.

Фонбет Чемпионат КХЛ 16 декабря 2025, вторник. 18:00 МСК Лада Тольятти ЦСКА Москва

«Наконец-то пауза на Кубок Первого канала подошла к концу. Кто-то из игроков провёл данную неделю в сборной, кто-то уехал отдохнуть в одну из вечно тёплых стран, а кто-то даже успел сменить команду. Буквально два дня назад ЦСКА и «Лада» объявили о проведении обмена между собой: Колби Уильямс и Николай Макаров из Москвы отправились в Тольятти, а Мак Холлоуэлл поехал в обратном направлении. Будет интересно узнать, поехал ли Колби на этот матч со своей бывшей командой и дожидался ли Холлоуэл своих новых партнёров прям-таки в Тольятти? Конечно, результат от этого обмена, возможно, проявится гораздо позже, пока дадим время игрокам обустроиться в новых клубах и обстоятельствах.

ЦСКА же перед перерывом смог дважды обыграть своих соперников на выезде и вроде вновь начал показывать признаки жизни. Но ведь недельная пауза могла и сбить настрой коллектива Никитина да и форму физическую чуть подпортить. «Лада» же бесславно закончила часть регулярного чемпионата до единственной паузы на противостояния сборных, уступив в четырёх встречах подряд и, наверное, уже окончательно лишившись шанса на попадание в заветную восьмёрку для участия в плей-офф.

В этом матче жду достаточно заброшенных шайб на двоих, хотя бы потому, что две предыдущих встречи были голевыми. Победа нужна и тем, и другим. Слишком рискованно говорить о фаворите, хотя ЦСКА таким видится ввиду своего шаткого положения в таблице и неплохого отрезка до паузы», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».