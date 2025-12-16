«Ак Барс» — «Салават Юлаев»: прогноз Романа Габдрафикова на «зелёное дерби»

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч «Ак Барс» — «Салават Юлаев».

Ставка: победа «Ак Барса» за 1.67.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 16 декабря 2025, вторник. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

«Зелёное дерби» сразу после паузы — отличный тест и для Казани, и для Уфы. Перед перерывом «Ак Барс» набрал солидный ход. Единственная серьёзная осечка на отрезке — как раз поражение в Уфе 1:4, когда казанцы по ходу матча слишком легко отдавали пространство и получили за это по счёту. В целом же тренд у команды позитивный: много вариантов в атаке, глубина состава и вполне надёжная система в своей зоне.

Уфимцы к паузе тоже подошли не в разобранном состоянии. Был яркий отрезок: победы над «Нефтехимиком», «Барысом», выездной успех в игре с ЦСКА и тот самый домашний матч с «Ак Барсом», где «Салават Юлаев» воспользовался ошибками соперника и на фоне эмоций провёл почти идеальную игру. При этом между удачными играми всплывали и осечки вроде поражения от «Шанхая»— команда всё ещё периодически даёт сбой в своей зоне и в меньшинстве.

Очные встречи в этом сезоне уже качнулись в обе стороны: казанцы дважды были сильнее, а уфимцы перед паузой ответили домашней победой. Свежо в памяти именно 1:4 для «Ак Барса», и это добавляет нерв и мотивацию к матчу в Казани: проиграть второй раз подряд принципиальному сопернику — точно не тот сценарий, с которого хочется начинать жизнь после паузы.

Жду дерби с хорошим уровнем напряжения, но без сумасшедшего расколбаса. «Ак Барс» дома обычно играет строже, чем в Уфе: аккуратнее относится к ошибкам, лучше контролирует нейтральную зону и старается не превращать матч в бесконечный обмен моментами. «Салават» по инерции будет тянуть игру в темп и атакующую манеру, но в таких структурных и тяжёлых матчах чаще всего перевес оказывается на стороне более системной команды с глубиной и чуть более надёжной обороной. «Салават» в прошлой игре с «Ак Барсом» сыграл один из лучших, а может, вообще лучший матч в сезоне. Повторить такое будет невероятно сложно. Плюс слова Гатиятуллина после 1:4 — это прямой сигнал, что казанцы понимают, где провалились, и будут реагировать. Отсюда и выбор: в таком дерби я больше верю в аккуратную и выверенную победу хозяев, чем в повторение уфимского сценария», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».