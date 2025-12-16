«Нефтехимик» — «Торпедо»: прогноз Владимира Гучека на игру КХЛ в Нижнекамске

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Нефтехимик» — «Торпедо».

Ставка: ТМ 5.5 за 1.91.

«Две команды с пятых строчек турнирных таблиц разных конференций встретятся между собой во вторник. Такой статистический показатель будто намекает на некое равенство шансов на возможный успех обоих коллективов. До перерыва нижнекамцы сделали рывок в три победы подряд, но затем уступили «Ак Барсу» в домашнем дерби родной республики.

«Торпедо» закончило первую часть регулярного чемпионата двумя успехами подряд, причём добытыми в сериях послематчевых буллитов. Нижегородская команда уникальна в своём роде, что она раз за разом доказывает по ходу нынешнего сезона. Нижегородцы какое-то время даже возглавляли турнирную таблицу Западной конференции, однако с течением времени аппетиты стали чуть умереннее.

В данной встрече команды займут, скорее, выжидательную позицию и станут больше отталкиваться от демонстрации силы соперником. Это не будут шахматы на льду, но хоккей получится, возможно, где-то вязкий. «Вязкость» значит много силовых приёмов, борьбы и мало заброшенных шайб. Пока что никто не сможет убедить меня в том, что «Нефтехимик» и «Торпедо» на двоих сумеют набросать много шайб в ворота друг друга. Что может изменить вероятный исход? Скорее всего, дело случая, который, как ни крути, в хоккее присутствует в каждой игре», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».