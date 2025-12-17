«Амур» — «Адмирал»: прогноз Владимира Гучека на матч КХЛ

Комментатор Владимир Гучек дал прогноз на матч КХЛ «Амур» — «Адмирал».

Ставка: победа «Адмирала» за 2.70.

«Четвёртое дальневосточное дерби в этом сезоне и четвёртое противостояние «Амура» и «Адмирала» за последние полтора месяца. Все предыдущие матчи выдались крайне упорными: оно и не мудрено — «Амур» и «Адмирал» крайне редко выезжают на такие близкие с географической точки зрения матчи за пределами родного льда. Надо доказывать свою состоятельность в битвах равных тебе соперников.

Тем более что и «Амур», и «Адмирал» тяжело заканчивали первую часть чемпионата до недельного перерыва на матчи сборных. Хабаровск смог прервать серию поражений из шести игр в матче с санкт-петербургским СКА, причём встреча формально была гостевой, но играли команды на «Платинум-Арене». У Владивостока четыре поражения подряд и увольнение уже, как казалось, бессменного главного тренера «моряков» Леонида Тамбиева. Команда после официального объявления об этом событии вряд ли отреагирует как-то по-особенному, все всё понимали и при отстранении специалиста от работы.

Дальневосточное дерби всегда идёт нога в ногу со словами «агрессия» и «страсть». Здесь никто не будет давать и лишней секунды сопернику, чтобы тот мог принять более взвешенное решение в той или иной ситуации. «Адмиралу» крайне важно вытащить этот матч и продолжить рассчитывать на попадание в восьмёрку по итогам регулярного чемпионата. Поэтому прогнозирую скромную, где-то вымученную, но победу именно гостей Хабаровска», — приводит слова Гучека «Ставка ТВ».