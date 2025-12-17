«Манчестер Сити» — «Брентфорд»: прогноз Эдуарда Мора на матч Кубка лиги

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Брентфорд».

Ставка: победа «Брентфорда» с форой (+1.5) за 1.78.

«В 1/4 финала Кубка английской лиги «Манчестер Сити» дома сыграет против «Брентфорда». С одной стороны, «Сити» здесь явный фаворит. Команда провела серию побед. В чемпионате вышла на второе место, а в Лиге чемпионов обыграла «Реал». Но, безусловно, на это всё было потрачено очень много сил и эмоций, которых явно в этом матче будет не хватать. Поэтому будет большая ротация.

А вот «Брентфорд» редко играет такие матчи. Футболисты, безусловно, соберутся. Команда оторвалась от зоны вылета в АПЛ довольно прилично, а в кубковом матче может показать себя с лучшей стороны и выложиться полностью. И, честно говоря, я жду в этом матче сюрпризы, вполне допускаю, что «Брентфорд» не проиграет. А если и уступит, то максимум с разницей в один мяч. Поэтому мой прогноз на эту игру — ставка на «Брентфорд» с форой плюс (+1.5)», — приводит слова Мора «РБ Спорт».