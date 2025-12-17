Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Манчестер Сити» — «Брентфорд»: прогноз Эдуарда Мора на матч Кубка лиги

«Манчестер Сити» — «Брентфорд»: прогноз Эдуарда Мора на матч Кубка лиги
Комментарии

Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Брентфорд».

Ставка: победа «Брентфорда» с форой (+1.5) за 1.78.

Англия — Кубок лиги . 1/4 финала
17 декабря 2025, среда. 22:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Брентфорд
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В 1/4 финала Кубка английской лиги «Манчестер Сити» дома сыграет против «Брентфорда». С одной стороны, «Сити» здесь явный фаворит. Команда провела серию побед. В чемпионате вышла на второе место, а в Лиге чемпионов обыграла «Реал». Но, безусловно, на это всё было потрачено очень много сил и эмоций, которых явно в этом матче будет не хватать. Поэтому будет большая ротация.

А вот «Брентфорд» редко играет такие матчи. Футболисты, безусловно, соберутся. Команда оторвалась от зоны вылета в АПЛ довольно прилично, а в кубковом матче может показать себя с лучшей стороны и выложиться полностью. И, честно говоря, я жду в этом матче сюрпризы, вполне допускаю, что «Брентфорд» не проиграет. А если и уступит, то максимум с разницей в один мяч. Поэтому мой прогноз на эту игру — ставка на «Брентфорд» с форой плюс (+1.5)», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

Материалы по теме
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Против статистики не попрёшь
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Против статистики не попрёшь
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android