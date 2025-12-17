Скидки
«Манчестер Сити» — «Брентфорд»: прогноз Анатолия Катрича на матч Кубка английской лиги

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч Кубка лиги «Манчестер Сити» — «Брентфорд».

Ставка: победа «Манчестер Сити» за 1.51.

Англия — Кубок лиги . 1/4 финала
17 декабря 2025, среда. 22:30 МСК
«Горожане» проведут характерную для себя ротацию состава в кубковых матчах, но в то же время это завысит командный уровень мотивации. Ведь Пеп хочет выигрывать каждый матч и каждый трофей, а игроки скамейки — доказать ему свою высокую значимость для команды.

От «Брентфорда» на самом деле можно опасаться только стандартов, в частности аутов. Думаю, даже Игор Тьяго получит отдых, а больше забивать особо и некому. Учитывая текущую форму, статистику личных встреч и серьёзное отношение «Манчестер Сити» к этому турниру, логично ожидать уверенной победы хозяев», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».

