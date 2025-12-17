«Манчестер Сити» — «Брентфорд»: прогноз Александра Елагина на четвертьфинал Кубка лиги

Комментатор Александр Елагин дал прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Брентфорд».

Ставка: два-три гола в матче за 2.15.

«Во втором четвертьфинале 66-го розыгрыша Кубка английской лиги, который пройдёт 17 декабря, «Манчестер Сити» в родных стенах сразится с лондонским «Брентфордом».

Для Пепа Гвардиолы это особенный турнир. Именно Кубок лиги стал первым трофеем, который выиграл великий каталонец на английской земле в 2018 году. Последующие три сезона подряд этот турнир стали в шутку называть «Кубок Лиги имени Пепа», потому что «Манчестер Сити» неизменно привозил его на «Этихад» — в общей сложности четыре раза. Однако в период с 2022 по 2025 год «горожане» только однажды дошли до четвертьфинала, дважды до 1/8 и один раз вылетели уже на старте — в третьем раунде. Так что для «Манчестер Сити» это будет 21-й четвертьфинал Кубка лиги за все годы и шестой в эпоху Гвардиолы — в 13 случаях (в том числе четырежды при Пепе) «Манчестер Сити» проходил в полуфинал.

«Брентфорд», в отличие от «Манчестер Сити», никаких трофеев в своей истории не завоёвывал, дальше полуфинала в Кубке лиги не проходил (однажды — в ковидный 2021 год), но отметим, этот четвертьфинал для «пчёл» всего четвёртый, причём за последние шесть сезонов. Так, год назад «Брентфорд» тоже дошёл до четвертьфинала и проиграл на выезде будущему обладателю трофея — «Ньюкаслу» (1:3).

Явный фаворит предстоящего матча — «Манчестер Сити». При этом в матче может случиться всё что угодно, поэтому лучше поставить на голы», — приводит слова Елагина «Ставка ТВ».