«Манчестер Сити» — «Брентфорд»: прогноз Дмитрия Губерниева на встречу Кубка лиги

«Манчестер Сити» — «Брентфорд»: прогноз Дмитрия Губерниева на встречу Кубка лиги
Комментарии

Телеведущий Дмитрий Губерниев дал прогноз на матч Кубка лиги «Манчестер Сити» — «Брентфорд».

Ставка: «Брентфорд» не проиграет за 3.05.

Англия — Кубок лиги . 1/4 финала
17 декабря 2025, среда. 22:30 МСК
Манчестер Сити
Манчестер
Не начался
Брентфорд
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ждём кубковое грандиозное противостояние! Все, кто рассчитывают на лёгкую прогулку для гигантов, заблуждаются. Это же Кубок! Девять встреч подряд «Брентфорд» избегал разгрома от «Манчестер Сити». Ещё и топ-клуб, как это часто бывает, выпустит близкий ко второму состав.

«Манчестер Сити» будет иметь 70% владения мячом? Будет. Бесконечное количество угловых? Будет. Но «Брентфорд» — это дух, дисциплина и холодный расчёт. Я почти уверен, что гости не проиграют, а коэффициент — щедрый подарок букмекеров! Потому что все видят только имя «Манчестер Сити», игнорируя контекст», — приводит слова Губерниева «Ставка ТВ».

