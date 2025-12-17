«Манчестер Сити» — «Брентфорд»: прогноз Дмитрия Губерниева на встречу Кубка лиги

Телеведущий Дмитрий Губерниев дал прогноз на матч Кубка лиги «Манчестер Сити» — «Брентфорд».

Ставка: «Брентфорд» не проиграет за 3.05.

«Ждём кубковое грандиозное противостояние! Все, кто рассчитывают на лёгкую прогулку для гигантов, заблуждаются. Это же Кубок! Девять встреч подряд «Брентфорд» избегал разгрома от «Манчестер Сити». Ещё и топ-клуб, как это часто бывает, выпустит близкий ко второму состав.

«Манчестер Сити» будет иметь 70% владения мячом? Будет. Бесконечное количество угловых? Будет. Но «Брентфорд» — это дух, дисциплина и холодный расчёт. Я почти уверен, что гости не проиграют, а коэффициент — щедрый подарок букмекеров! Потому что все видят только имя «Манчестер Сити», игнорируя контекст», — приводит слова Губерниева «Ставка ТВ».