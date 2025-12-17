«Манчестер Сити» — «Брентфорд»: прогноз Романа Павлюченко на матч Кубка лиги 17 декабря

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч Кубка лиги «Манчестер Сити» — «Брентфорд».

Ставка: победа «Манчестер Сити» с форой (-1.5) за 2.10.

«Четвертьфинал — это уже серьёзно. Думаю, «Манчестер Сити» к этому матчу отнесётся достаточно внимательно. Ротация, скорее всего, будет, но у «Манчестер Сити» даже те футболисты, которые выходят со скамейки, по уровню ничем не хуже основного состава. Поэтому говорить о каком-то втором составе вообще не приходится — обойма очень сильная. Если брать последний матч «горожан» с «Кристал Пэлас», команда Пепа в очередной раз показала свой высокий уровень игры, разгромив соперника (3:0). В Кубке с «Брентфордом» единственное, что может помешать — недонастрой.

«Брентфорд» в чемпионате идёт внизу таблицы, на 15-м месте, поэтому с большой вероятностью будет играть от обороны и отбиваться. Не вижу, за счёт чего гости могут переиграть хозяев, если только «горожане» выйдут без настроя, хотя это уже четвертьфинал. Думаю, игра будет в одни ворота. «Манчестер Сити» возьмёт мяч под контроль и будет полностью доминировать. «Брентфорд» попробует убегать в контратаки, зарабатывать штрафные, угловые, чтобы за счёт стандартов что-то создать.

В целом шансов гостей на победу не вижу. Даже если состав у «Манчестер Сити» будет смешанный, уровень игроков всё равно выше. «Брентфорд», скорее всего, выйдет основой, но и это не поможет. Если «Сити» нормально настроится, счёт может быть и разгромным. Поэтому уверен в победе «Манчестер Сити» минимум в два мяча», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».